***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:32
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822736
BIST
15:06106.353
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -4.065,67
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:066,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:066,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:06325,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,39
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|14.003.487
|% 15,85
|
|OYAYO
|3,83
|26.393.532
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,43
|1.328.155
|% -10,68
|
|AVGYO
|1,53
|42.355.162
|% -10,53
|
|VERUS
|19,65
|3.429.021
|% -10,44
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|THYAO
|11,81
|1.211.802.574
|% -2,80
|
|ASELS
|27,92
|852.317.566
|% -0,21
|
|GARAN
|9,60
|391.315.831
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,34
|217.374.521
|% -4,49
|
|ODAS
|1,98
|217.284.241
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,39
|166.203.808
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,23
|141.267.636
|% -4,65
|
|ODAS
|1,98
|217.284.241
|% -2,94
|
|THYAO
|11,81
|1.211.802.574
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,34
|217.374.521
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9861
|8,0262
|% 0,19
|
|Frank
|6,4147
|6,4533
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6532
|1,6615
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-7,51
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-19,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,66
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,57
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|-0,99
|