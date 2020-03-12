***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:02
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827296
BIST
13:0796.397
En Yüksek
|Değişim
|: -4,53%
|| -4.569,33
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:076,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:077,0039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:07328,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 328,09
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.702.786
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.484.148
|% 19,80
|
|SELEC
|8,74
|111.094.507
|% 18,43
|
|DEVA
|11,74
|163.505.118
|% 18,11
|
|ECZYT
|12,90
|99.645.907
|% 17,06
|
|HUBVC
|16,01
|35.033.663
|% -19,95
|
|ALCTL
|13,07
|14.309.574
|% -19,37
|
|RYGYO
|4,31
|17.958.018
|% -19,14
|
|TSPOR
|3,48
|122.817.064
|% -19,07
|
|RYSAS
|4,62
|29.096.676
|% -18,80
|
|ASELS
|24,98
|379.482.750
|% -4,51
|
|THYAO
|8,91
|326.793.075
|% -7,28
|
|ECILC
|4,78
|271.484.148
|% 19,80
|
|GARAN
|9,00
|169.818.981
|% -6,05
|
|MGROS
|23,40
|165.019.042
|% 1,83
|
|IHLGM
|0,98
|110.681.641
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|122.640.446
|% -12,42
|
|ECILC
|4,78
|271.484.148
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,80
|47.424.498
|% -13,04
|
|ADESE
|1,26
|74.451.966
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9243
|7,9640
|% -0,19
|
|Frank
|6,6153
|6,6552
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,79
|
|Altın Gr.
|328
|328
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|-19,33
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-9,35
|
|Çeyrek
|524
|536
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|-1,98
|