***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 10:43
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841445
BIST
11:59101.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 170,76
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.195
En Düşük
101.266
11:596,9891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
11:597,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6075
En Düşük
7,5375
11:59385,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,63
|Açılış
|: 385,46
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,15
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|13,70
|534.067
|% 9,95
|
|RTALB
|22,38
|78.917.562
|% 9,92
|
|TACTR
|4,68
|370.155
|% 9,86
|
|ETILR
|3,15
|282.133
|% 9,76
|
|ARTI
|2,14
|1.289.418
|% 9,74
|
|ARDYZ
|27,90
|6.772.725
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|38.883.878
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|KRONT
|25,32
|29.471.866
|% -7,05
|
|EUKYO
|1,93
|2.497.623
|% -5,85
|
|HUBVC
|23,46
|134.044.991
|% -2,82
|
|ODAS
|1,84
|129.515.103
|% -0,54
|
|ADESE
|1,56
|118.907.928
|% 1,30
|
|TKNSA
|7,44
|118.551.278
|% -3,00
|
|MPARK
|15,26
|113.619.584
|% 0,66
|
|ADESE
|1,56
|118.907.928
|% 1,30
|
|IHLGM
|1,09
|80.010.606
|% 0,93
|
|ODAS
|1,84
|129.515.103
|% -0,54
|
|AVOD
|2,81
|112.182.101
|% 2,18
|
|HLGYO
|1,44
|28.635.495
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6827
|8,7262
|% 0,48
|
|Frank
|7,1617
|7,2049
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|3,84
|
|Altın Gr.
|385
|386
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.528
|16,10
|
|Tam
|2.536
|2.590
|16,50
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|8,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|25,91
|25,91
|1,69
|