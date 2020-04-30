***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:52
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841682
BIST
15:40100.645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -949,88
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.617
15:406,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0389
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:407,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:40383,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 383,84
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.897.899
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.312.203
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.709.942
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.336.484
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.444.312
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.317.192
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.589.730
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|1.042.999.526
|% -0,36
|
|THYAO
|10,65
|479.479.164
|% 0,28
|
|ASELS
|27,20
|430.303.535
|% -0,73
|
|PETKM
|3,58
|388.392.621
|% -0,56
|
|AFYON
|2,62
|331.310.352
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|331.310.352
|% 3,15
|
|GARAN
|8,38
|1.042.999.526
|% -0,36
|
|IHLGM
|1,06
|118.709.126
|% -1,85
|
|PETKM
|3,58
|388.392.621
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7099
|8,7535
|% 0,80
|
|Frank
|7,1603
|7,2035
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,37
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|5,60
|
|Tam
|2.525
|2.580
|5,70
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|2,80
|
|Çeyrek
|617
|631
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|15,00
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
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