***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 13:28
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877748
BIST
14:491.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
14:497,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7487
En Düşük
7,6335
14:499,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1137
En Düşük
8,9695
14:49472,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,80
|Açılış
|: 472,82
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
473,11
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.058.642
|% 9,97
|
|YONGA
|40,88
|5.872.657
|% 9,95
|
|UZERB
|28,50
|1.396.614
|% 9,95
|
|BMELK
|9,96
|1.199.821
|% 9,93
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|308.693
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|132.557.138
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.991.478
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.734.805
|% -9,99
|
|TURSG
|6,13
|799.995.027
|% 7,92
|
|AVOD
|7,19
|584.538.665
|% 5,12
|
|NATEN
|37,88
|358.638.020
|% -7,16
|
|PGSUS
|48,10
|272.021.829
|% 4,11
|
|KOZAL
|79,60
|259.078.668
|% 2,18
|
|TURSG
|6,13
|799.995.027
|% 7,92
|
|AVOD
|7,19
|584.538.665
|% 5,12
|
|ODAS
|2,80
|230.841.383
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,73
|130.587.232
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,69
|65.485.998
|% -1,74
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7257
|7,7294
|% 0,10
|
|Euro
|9,0871
|9,0966
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9977
|10,0478
|% 0,72
|
|Frank
|8,4010
|8,4516
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,39
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|13,80
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,57
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|8,00
|
|Tam
|3.114
|3.193
|7,62
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,13
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,60
|
Seans Raporu
14:47
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