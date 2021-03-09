***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 16:29
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916509
BIST
17:011.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:017,6382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1142
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:019,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1060
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:01421,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,86
|Açılış
|: 421,18
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TRILC
|13,31
|157.950
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.863
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.740.307
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.348.952
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.554.324
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,39
|367.010.369
|% -8,73
|
|GARAN
|9,00
|1.936.597.641
|% 0,00
|
|THYAO
|14,94
|1.562.919.493
|% 1,98
|
|PETKM
|6,23
|1.260.412.579
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|907.276.299
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|836.225.370
|% 1,10
|
|GARAN
|9,00
|1.936.597.641
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.260.412.579
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|433.362.744
|% 0,84
|
|SISE
|7,64
|907.276.299
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|836.225.370
|% 1,10
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6315
|7,6382
|% -1,47
|
|Euro
|9,0800
|9,0900
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,5827
|10,6358
|% -0,76
|
|Frank
|8,1734
|8,2226
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% -1,23
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|38,30
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.789
|2.859
|24,82
|
|Yarım
|1.348
|1.383
|12,01
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,09
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,35
|