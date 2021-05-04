***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 17:08
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934444
BIST
17:151.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,60
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:158,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0666
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1510,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:15480,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,56
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BEYAZ
|11,77
|5.866.859
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.864.438
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|84.875.112
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.265.030
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.911.009
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,72
|58.115.312
|% -7,59
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.635.630.923
|% 3,38
|
|THYAO
|12,66
|1.123.669.043
|% -2,01
|
|GARAN
|7,28
|847.348.602
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,54
|825.245.066
|% 2,03
|
|PETKM
|6,85
|769.256.212
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|327.430.993
|% -1,89
|
|GARAN
|7,28
|847.348.602
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,96
|342.988.408
|% 0,00
|
|PETKM
|6,85
|769.256.212
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,54
|825.245.066
|% 2,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3097
|8,3140
|% 0,81
|
|Euro
|9,9965
|10,0025
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4859
|11,5435
|% 0,40
|
|Frank
|9,0754
|9,1301
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 0,76
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,65
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|