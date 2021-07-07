***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2021 15:42
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947699
BIST
15:461.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
15:468,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
15:4610,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
15:46504,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,36
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TUREX
|10,52
|19.646.310
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.113.248
|% 9,71
|
|AGYO
|2,27
|28.857.579
|% 8,61
|
|TUCLK
|13,96
|62.638.675
|% 8,30
|
|LOGO
|37,32
|98.087.207
|% 7,24
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|946.387.088
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,14
|536.065.328
|% 3,18
|
|THYAO
|13,94
|475.322.116
|% 0,43
|
|AKBNK
|5,36
|443.640.391
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|443.223.125
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|443.223.125
|% 2,25
|
|PEKGY
|1,25
|170.750.462
|% -6,02
|
|GARAN
|8,76
|946.387.088
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,36
|443.640.391
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,14
|536.065.328
|% 3,18
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6800
|8,6837
|% -0,03
|
|Euro
|10,2604
|10,2677
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9667
|12,0267
|% 0,14
|
|Frank
|9,3630
|9,4194
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3081
|2,3197
|% -0,04
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|6,99
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|0,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|-2,94
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,42
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,44
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
15:58PSDTC
Yüzde 6.30 oranında artışla 26.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 507 adet işlem
-
15:58PSDTC
Yüzde 6.30 oranında artışla 26.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 507 adet işlem
-
15:57TUCLK
Yüzde 8.30 oranında artışla 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 708, 052 adet işlem
-
15:56PRKAB
Yüzde 6.80 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 418 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 7, 358.00 milyon TL de