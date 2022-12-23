***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2022 14:34
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089418
BIST
16:515.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.456
En Düşük
5.371
16:5118,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
16:5119,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
16:511.079,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.079,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,88
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TERA
|12,10
|157.808
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|31.654.385
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|60.321.528
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|68.139.593
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.411.017
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|504.421
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|248.435.258
|% -9,95
|
|BTCIM
|44,26
|284.316.762
|% -9,67
|
|OTTO
|95,00
|1.946.730
|% -9,52
|
|KAPLM
|125,50
|29.221.811
|% -8,66
|
|THYAO
|141,70
|4.139.170.054
|% -0,28
|
|ENKAI
|29,58
|3.885.165.325
|% 5,95
|
|KRDMD
|18,36
|3.263.081.084
|% -0,81
|
|KOZAL
|579,90
|3.076.905.175
|% 2,97
|
|EKGYO
|8,28
|2.993.133.306
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,28
|2.993.133.306
|% -0,36
|
|ISCTR
|13,00
|2.856.200.265
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,13
|669.940.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,11
|2.349.439.097
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,36
|3.263.081.084
|% -0,81
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6817
|18,6897
|% 0,15
|
|Euro
|19,8262
|19,8433
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4612
|22,5739
|% 0,30
|
|Frank
|20,0208
|20,1414
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9539
|4,9788
|% 0,17
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,82
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.081
|6,37
|
|Cumhuriyet
|7.256
|7.366
|-23,00
|
|Tam
|7.304
|7.359
|41,00
|
|Yarım
|3.537
|3.600
|22,00
|
|Çeyrek
|1.774
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|2,60
|
Seans Raporu
16:51
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17:06IDEAS
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 43.00 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 701 adet işlem
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17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 92 kaybederek (% -0.30 ) 5, 865
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17:03BTCIM
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17:02MZHLD
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 862, 648 adet işlem