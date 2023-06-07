***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2023 10:01
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156642
BIST
13:145.588
En Düşük
|Değişim
|: 3,70%
|| 199,40
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:1423,1873
En Yüksek
|Değişim
|: 7,50%
|| 1,6187
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:1424,9999
En Yüksek
|Değişim
|: 8,00%
|| 1,8518
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9999
En Düşük
23,1104
13:141.463,54
En Yüksek
|Değişim
|: 7,51%
|| 102,28
|Açılış
|: 1.463,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:14
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|116.038.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.947.687
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|467.422.595
|% 9,97
|
|IMASM
|19,70
|523.107.862
|% -9,63
|
|OYLUM
|4,45
|147.051.476
|% -7,29
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|MARKA
|10,58
|31.007.907
|% -7,11
|
|HTTBT
|35,26
|10.392.800
|% -6,02
|
|THYAO
|171,70
|5.355.299.616
|% 3,81
|
|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
|
|SISE
|45,38
|3.134.652.934
|% 5,83
|
|KCHOL
|100,50
|2.888.216.237
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
|
|EKGYO
|7,80
|2.327.765.590
|% 4,70
|
|ISCTR
|13,50
|2.751.762.574
|% 5,88
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,53
|344.782.270
|% 2,43
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1501
|23,1873
|% 7,50
|
|Euro
|24,8616
|24,9999
|% 8,00
|
|Sterlin
|28,7515
|28,8957
|% 7,66
|
|Frank
|25,4548
|25,6082
|% 7,57
|
|Riyal
|6,1555
|6,1864
|% 7,37
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,59
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
|
|Tam
|9.784
|10.050
|616,56
|
|Yarım
|4.808
|4.899
|272,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,57
|17,58
|1,21
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,40
|