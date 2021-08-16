***TSGYO* *ISCTR*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***TSGYO******ISCTR*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ISCTR]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılmış olan 28/02/2024 vadeli 10.475.000 USD tutarındaki ve son durum itibarıyla 4.190.000 USD anapara bakiyesi bulunan kredi 15/10/2021 vade ile Türk Lirasına dönülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958380BIST