***TSGYO* *ISCTR*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.10.2021 18:17
***TSGYO******ISCTR*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılmış olan 36.819.962 TL anapara bakiyesi olan kredi 01/10/2021 tarihinde kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966175
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.408
En Düşük
1.395
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En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|9,35
|15.812.334
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.185.128
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.508.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|62.954.997
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|312.276.583
|% -9,96
|
|EUYO
|3,36
|3.133.293
|% -9,92
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|OYLUM
|8,76
|39.824.567
|% -6,21
|
|GARAN
|9,26
|1.458.194.420
|% 0,22
|
|THYAO
|14,08
|1.318.113.185
|% 0,93
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|920.076.834
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.604
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.604
|% -0,83
|
|GARAN
|9,26
|1.458.194.420
|% 0,22
|
|MAREN
|9,14
|1.082.513.335
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.976.386
|% 1,46
|
|SISE
|8,19
|920.076.834
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8672
|8,8672
|% -0,24
|
|Euro
|10,2854
|10,3027
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9742
|12,0342
|% 0,36
|
|Frank
|9,4982
|9,5554
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3569
|2,3687
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|-0,31
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