***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2020 18:21
***TSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında TSKB Memur ve Müstahtemleri Yardım ve Emekli Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888741
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0617
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05468,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 468,97
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|MARKA
|8,15
|5.579.816
|% 9,99
|
|DOAS
|31,92
|234.383.842
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|SEKUR
|11,35
|3.970.558
|% -6,20
|
|DIRIT
|3,19
|1.139.122
|% -6,18
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|ODAS
|3,48
|681.119.214
|% 0,29
|
|VAKBN
|4,77
|602.708.530
|% 0,63
|
|TAVHL
|17,94
|549.928.015
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,89
|379.645.250
|% -0,53
|
|ODAS
|3,48
|681.119.214
|% 0,29
|
|ZOREN
|2,73
|531.684.101
|% 2,25
|
|ITTFH
|2,44
|300.918.740
|% 7,49
|
|VAKBN
|4,77
|602.708.530
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7139
|7,7215
|% 0,54
|
|Euro
|9,1349
|9,1491
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1385
|10,1893
|% 0,34
|
|Frank
|8,4209
|8,4716
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0501
|2,0604
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|1,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem