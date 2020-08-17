***TSGYO* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TSGYO******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler TSGYO, SARKY18.08.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaSARKUYSAN SARKY 50,00000 Kaydi PayTSKB GMYO TSGYO 66,66666 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869410BIST