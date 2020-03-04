***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2020 17:22
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 2020 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst &Young Global Limited) firmasından alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824247
BIST
17:25111.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 73,11
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:256,0951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:256,7721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0538
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7630
17:25321,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,46
|Açılış
|: 321,34
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.381.370
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|50.562.447
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.324.584
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.761.589
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SAMAT
|2,14
|8.260.861
|% -9,70
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|PGSUS
|52,50
|116.168.328
|% -6,33
|
|AVGYO
|1,97
|131.750.391
|% -6,19
|
|BRSAN
|10,27
|15.954.374
|% -5,69
|
|ASELS
|29,84
|1.633.552.090
|% -2,10
|
|THYAO
|11,80
|987.550.347
|% -3,44
|
|GARAN
|10,43
|576.426.476
|% 2,36
|
|KARSN
|1,91
|546.636.458
|% 0,53
|
|HALKB
|6,33
|389.018.253
|% -2,47
|
|KARSN
|1,91
|546.636.458
|% 0,53
|
|ODAS
|2,10
|339.355.206
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|211.274.703
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,57
|331.292.032
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,33
|170.280.534
|% -3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7896
|7,8286
|% -0,03
|
|Frank
|6,3413
|6,3795
|% -0,30
|
|Riyal
|1,6187
|1,6268
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,00
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,13
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,61
|52,61
|0,75
|