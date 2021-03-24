***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2021 15:13
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
24.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
(a member firm of Ernst &Young Global Limited)
Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920166
BIST
17:501.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 29,38
|Açılış
|: 1.377
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|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.422
En Düşük
1.372
17:507,8983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
17:509,3998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0616
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
17:50439,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,13
|Açılış
|: 439,81
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:50
|HDFGS
|4,51
|156.354.052
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.248.861
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.142.945
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.133.882
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.751.683
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|474.289.118
|% -3,97
|
|LUKSK
|71,35
|8.814.402
|% -3,52
|
|EMKEL
|2,57
|9.403.969
|% -3,02
|
|BJKAS
|5,78
|265.194.025
|% -2,69
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,16
|6.865.065.867
|% -0,42
|
|SASA
|47,56
|1.933.667.564
|% 8,98
|
|PETKM
|5,54
|935.899.101
|% 3,17
|
|FROTO
|208,10
|918.492.999
|% 2,47
|
|SISE
|7,29
|886.336.046
|% 3,11
|
|GARAN
|7,16
|6.865.065.867
|% -0,42
|
|TSKB
|1,45
|371.295.024
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,22
|577.002.518
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|248.167.418
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|384.085.232
|% 1,62
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8934
|7,8983
|% -0,53
|
|Euro
|9,3770
|9,3998
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,7967
|10,8508
|% -0,84
|
|Frank
|8,4054
|8,4560
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0997
|2,1102
|% -0,53
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|3,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|2,34
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Seans Raporu
17:50
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17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
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17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de