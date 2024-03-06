***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2024 22:27
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited) arasındaki sözleşmenin 2023 sonu itibarıyla sona erecek olması nedeniyle, ilgili mevzuat uyarınca 2024 hesap dönemi itibarıyla Şirketimiz, bağımsız denetim şirketini değiştirmekle yükümlüdür. Bu sebeple Yönetim Kurulumuz 06.03.2024 tarihinde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.`nin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreye kadar bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256091
BIST