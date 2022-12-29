***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2022 18:36
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Fındıklı Ofis Binası I'e ait Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömer Avni Mahallesi, Mebusan Caddesi mevkii, 85 pafta 19 ada ve 110 no'lu parseldeki Fındıklı Ofis Binası I'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091254
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1425
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.091,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.091,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6981
|18,7140
|% 0,02
|
|Euro
|19,9730
|19,9991
|% 0,72
|
|Sterlin
|22,4966
|22,6094
|% 0,34
|
|Frank
|20,1775
|20,2990
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9608
|4,9857
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|10,65
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|5,19
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.429
|39,00
|
|Yarım
|3.567
|3.631
|13,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.815
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında