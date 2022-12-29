***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDivan Adana Oteli ve Bağımsız Bölümleri'ne İlişkin Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2022AçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınar Mahallesi, 17 M III pafta, 1653 ada ve 143 no'lu parselde yer alan Divan Adana Oteli ve bağımsız bölümlerine ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091258BIST