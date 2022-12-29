***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2022 18:37
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Divan Adana Oteli ve Bağımsız Bölümleri'ne İlişkin Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2022
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınar Mahallesi, 17 M III pafta, 1653 ada ve 143 no'lu parselde yer alan Divan Adana Oteli ve bağımsız bölümlerine ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091258
BIST
18:055.477
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 131,31
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.477
En Düşük
5.332
18:0518,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1366
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
20,0015
En Düşük
19,8499
18:051.092,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.092,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.094,45
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|11,22
|95.692.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,20
|96.042.666
|% 10,00
|
|TERA
|17,71
|1.105.423
|% 10,00
|
|ORMA
|74,80
|1.680.382
|% 10,00
|
|BRKVY
|39,38
|494.614.616
|% 10,00
|
|ULUFA
|11,52
|124.306.281
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|1.158.092
|% -9,91
|
|PLTUR
|15,68
|1.349.529.204
|% -9,68
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|OZSUB
|18,30
|35.169.959
|% -4,69
|
|KOZAL
|550,00
|7.225.700.108
|% -7,83
|
|THYAO
|142,30
|6.441.918.661
|% 1,57
|
|ENKAI
|34,14
|5.031.358.057
|% 7,09
|
|SISE
|43,04
|4.183.973.337
|% 3,26
|
|ASELS
|58,80
|3.742.106.697
|% 0,68
|
|EKGYO
|8,62
|3.561.572.295
|% 5,64
|
|YKBNK
|12,00
|2.896.022.413
|% 3,54
|
|KRDMD
|18,09
|3.521.499.228
|% 3,08
|
|PETKM
|19,86
|3.687.077.767
|% 4,31
|
|ISCTR
|12,92
|2.246.016.322
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7173
|% 0,04
|
|Euro
|19,9771
|19,9960
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,4569
|22,5695
|% 0,16
|
|Frank
|20,1489
|20,2703
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|7,04
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.379
|7.441
|51,00
|
|Yarım
|3.573
|3.637
|19,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.818
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,29
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 67 artarak (% 1.86 ) 4, 812
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, ALGYO, TERA, BRMEN, RYSAS, DOGUB, DIRIT, ARCLK, YAYLA, TUREX
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUFA, UMPAS
-
17:59
BRMEN, VESBE, ICBCT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
AHGAZ, MEDTR, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında