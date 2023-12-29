***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 17:06
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Divan Adana Oteli ve Bağımsız Bölümleri'ne İlişkin Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan Adana İli, Seyhan İlçesi, Çınar Mahallesi, 17 M III pafta, 1653 ada ve 143 no'lu parselde yer alan Divan Adana Oteli ve bağımsız bölümlerine ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230717
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1326
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0829
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.962,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5552
|29,5610
|% 0,47
|
|Euro
|32,7620
|32,7748
|% 0,31
|
|Sterlin
|37,5554
|37,7437
|% 0,52
|
|Frank
|35,1544
|35,3661
|% 1,21
|
|Riyal
|7,8598
|7,8992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,84
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,70
|1.005,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.106,86
|1.112,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,46
|77,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,38
|2.063,80
|% 0,66
|