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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

13.10.2020 20:04
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 13 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. MERSİS'ten kaynaklanan nedenlerle ilan edilen metinde madde numarası 6 olarak görünmektedir. Düzeltme için gerekli  işlemler yapılacaktır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/10/2020 13/10/2020 10180
7 19/12/2018 25/12/2018 9731
7 03/05/2018 09/05/2018 9574
1-3-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 8297
11-14-27 10/04/2012 16/04/2012 8049
7 01/02/2010 05/02/2010 7495



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881274


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Altın Gr. 481 481 -6,48  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,97  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,25  
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