***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
13.10.2020 20:04
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 13 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. MERSİS'ten kaynaklanan nedenlerle ilan edilen metinde madde numarası 6 olarak görünmektedir. Düzeltme için gerekli işlemler yapılacaktır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 13/10/2020 13/10/2020 10180
7 19/12/2018 25/12/2018 9731
7 03/05/2018 09/05/2018 9574
1-3-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 8297
11-14-27 10/04/2012 16/04/2012 8049
7 01/02/2010 05/02/2010 7495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881274
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
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|Önceki Kapanış
|: 1.178
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1.182
En Düşük
1.171
18:057,9244
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,9330
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|Önceki Kapanış
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7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3100
En Yüksek
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En Düşük
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18:05481,99
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|Açılış
|: 481,92
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|Önceki Kapanış
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489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9170
|7,9244
|% 0,45
|
|Euro
|9,3009
|9,3100
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,2147
|10,2659
|% -0,57
|
|Frank
|8,6212
|8,6732
|% -0,19
|
|Riyal
|2,1045
|2,1151
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-30,34
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|0,81
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