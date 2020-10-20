***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.10.2020 17:47
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Açıklamalar
13.10.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza istinaden
13.10.2020 tarihinde tescili yapılan ve 13.10.2020 tarih ve 10180 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Madde 7 ve Sermaye ve Paylar" başlığı yerine "Madde 6 ve Sermaye Artırımı" başlığı ilan edildiği görülmüş ve ilanın düzeltilmiş hali 20.10.2020 tarih ve 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olup ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 15/10/2020 20/10/2020 10185
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882597
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8646
18:059,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05482,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 482,96
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,46
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.407.395
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.189
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.910.896
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.275.979
|% 10,00
|
|INFO
|15,40
|17.791.463
|% 10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.436.596
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.774.348
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|TKURU
|349,70
|24.709.710
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.008.375.490
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|1.989.517.561
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|942.041.518
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|898.508.874
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|769.663.737
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|942.041.518
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|577.123.725
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|676.715.231
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|1.989.517.561
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.189
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8761
|7,8803
|% 0,02
|
|Euro
|9,3142
|9,3220
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1708
|10,2218
|% 0,02
|
|Frank
|8,6436
|8,6957
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0929
|2,1034
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,25
|
|Altın Gr.
|482
|483
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem