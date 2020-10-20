***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2020Açıklamalar13.10.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza istinaden13.10.2020 tarihinde tescili yapılan ve 13.10.2020 tarih ve 10180 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Madde 7 ve Sermaye ve Paylar" başlığı yerine "Madde 6 ve Sermaye Artırımı" başlığı ilan edildiği görülmüş ve ilanın düzeltilmiş hali 20.10.2020 tarih ve 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olup ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 15/10/2020 20/10/2020 10185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882597BIST