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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

20.10.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Açıklamalar

13.10.2020 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamıza istinaden
13.10.2020 tarihinde tescili yapılan ve 13.10.2020 tarih ve 10180 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan Şirket esas sözleşmesinde yer alan "Madde 7 ve Sermaye ve Paylar" başlığı yerine "Madde 6 ve Sermaye Artırımı" başlığı ilan edildiği görülmüş ve ilanın düzeltilmiş hali 20.10.2020 tarih ve 10185 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olup ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 15/10/2020 20/10/2020 10185



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882597


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