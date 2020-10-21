***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
21.10.2020 14:35
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2020
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tescil ve ilan işlemleri tamamlanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 15/10/2020 20/10/2020 10185
7 13/10/2020 13/10/2020 10180
7 19/12/2018 25/12/2018 9731
7 03/05/2018 09/05/2018 9574
1-3-5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-19-20-21- 22-23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33 Geçici Madde:1-2-3-4 03/04/2013 10/04/2013 8297
11-14-27 10/04/2012 16/04/2012 8049
7 01/02/2010 05/02/2010 7495
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882831
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8044
18:059,2825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0173
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,73
|Açılış
|: 483,97
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.121.293
|% 9,99
|
|TDGYO
|9,92
|9.085.431
|% 9,98
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|MERIT
|78,60
|1.256.921
|% -9,97
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|POLHO
|4,35
|351.627.005
|% 3,82
|
|AKSGY
|4,59
|293.588.413
|% 9,81
|
|BNTAS
|6,45
|211.806.185
|% 9,88
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|IHLGM
|1,39
|145.341.557
|% -1,42
|
|POLHO
|4,35
|351.627.005
|% 3,82
|
|AKSGY
|4,59
|293.588.413
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8083
|7,8152
|% -0,64
|
|Euro
|9,2737
|9,2825
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,2337
|10,2850
|% 0,81
|
|Frank
|8,6015
|8,6534
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0755
|2,0859
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,95
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,06
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem