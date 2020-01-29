***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 25.482.449 24.666.603Satışların Maliyeti15 -11.315.447 -9.111.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.167.002 15.554.907Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)14.167.002 15.554.907Genel Yönetim Giderleri16 -4.120.144 -3.998.985Pazarlama Giderleri17 -809.547 -186.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 82.106.395 43.440.765Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -155.609 -95.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.188.097 54.714.670Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 401.429 -429.132FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.589.526 54.285.538Finansman Gelirleri19 32.832 36.922Finansman Giderleri19 -39.509.085 -116.210.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.113.273 -61.888.537Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.113.273 -61.888.537DÖNEM KARI (ZARARI)52.113.273 -61.888.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 52.113.273 -61.888.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.747.279 14.859.659Dönem Karı (Zararı)52.113.273 -61.888.537Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)52.113.273 -61.888.537Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-37.405.634 73.093.899Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 111.391 100.330Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-75.693.045 -42.447.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -75.693.045 -42.447.400Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler844.663 1.236.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 282.935 239.845Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 561.728 996.587Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.754.841 114.012.922Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -1.754.244 -2.198.075Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 39.509.085 116.210.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-401.429 429.132İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -401.429 429.132Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13,4 -22.055 -237.517Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.630.064 1.467.199Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-424.613 -902.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-424.613 -902.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.244.397 113.482İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)64.546 19.265İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.179.851 94.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.449.848 2.256.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.074.476 1.810.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.524.324 445.473Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.077.575 12.672.561Alınan Faiz1.762.793 2.188.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-93.089 -1.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI384.222 -53.314Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.323 -47.714Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -79.323 -26.824Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -20.890Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 463.545 -5.600Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.871.185 -12.432.275Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.700.000Kredilerden Nakit Girişleri0 8.700.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.338.108 -152.459.769Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.338.108 -152.459.769Ödenen Faiz-14.533.077 -18.672.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.739.684 2.374.070Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.945 67.128NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.721.739 2.441.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.629.038 12.187.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.907.299 14.629.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.876.054 14.615.753Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 495.148 632.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 46.684 352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 448.464 631.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 4.165.910 5.134.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 4.165.910 5.134.457ARA TOPLAM10.537.112 20.382.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.537.112 20.382.473DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 1.513.264 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 562.697.500 487.468.000Maddi Duran Varlıklar9 295.997 318.533Taşıtlar9 8.014 18.698Mobilya ve Demirbaşlar9 287.983 299.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 18.343 27.875Bilgisayar Yazılımları10 18.343 27.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 1.230.376İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 1.230.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR564.663.074 489.044.784TOPLAM VARLIKLAR575.200.186 509.427.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 17.138.738 13.305.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 7.143.103 6.601.399Banka Kredileri7.143.103 6.601.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 9.995.635 6.704.438Banka Kredileri6 9.995.635 6.704.438Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 2.273.622 1.029.225İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 482.024 417.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.791.598 611.747Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar272.586 257.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 251.794 241.482Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 20.792 16.268Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 627.118 917.963İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler627.118 917.963ARA TOPLAM20.312.064 15.510.775TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.312.064 15.510.775UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 244.146.504 230.346.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 28.000.618 30.309.360Banka Kredileri28.000.618 30.309.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 216.145.886 200.036.668Banka Kredileri216.145.886 200.036.668Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 288.170 167.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 288.170 167.712Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 346.780 5.315.104İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 346.780 5.315.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.781.454 235.828.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER265.093.518 251.339.619ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.106.668 258.087.638Ödenmiş Sermaye14 300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 593.140 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -103.903 -9.660Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -9.660Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -9.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-42.648.512 19.240.025Net Dönem Karı veya Zararı52.113.273 -61.888.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR310.106.668 258.087.638TOPLAM KAYNAKLAR575.200.186 509.427.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 41.912.757 -22.672.732 169.990.001 169.990.001Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-22.672.732 22.672.732 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -13.826 0 -61.888.537 -61.902.363 -61.902.363Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -61.888.537 -61.902.363 -61.902.363Sermaye Arttırımı150.000.000 150.000.000 150.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-94.243 -94.243 0 52.113.273 52.019.030 52.019.030Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 52.113.273 52.019.030 52.019.030Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.213.273 310.106.668 310.106.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)52.113.273 -61.888.537DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-94.243 -13.826Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -94.243 -13.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-94.243 -13.826TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.019.030 -61.902.363Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları52.019.030 -61.902.363http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815284BIST