***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2020 21:39
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 25.482.449 24.666.603
Satışların Maliyeti
15 -11.315.447 -9.111.696
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.167.002 15.554.907
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.167.002 15.554.907
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.120.144 -3.998.985
Pazarlama Giderleri
17 -809.547 -186.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 82.106.395 43.440.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -155.609 -95.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.188.097 54.714.670
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 401.429 -429.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.589.526 54.285.538
Finansman Gelirleri
19 32.832 36.922
Finansman Giderleri
19 -39.509.085 -116.210.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.113.273 -61.888.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.113.273 -61.888.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.113.273 -61.888.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 52.113.273 -61.888.537
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.747.279 14.859.659
Dönem Karı (Zararı)
52.113.273 -61.888.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.113.273 -61.888.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.405.634 73.093.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 111.391 100.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-75.693.045 -42.447.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -75.693.045 -42.447.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
844.663 1.236.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 282.935 239.845
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 561.728 996.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.754.841 114.012.922
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -1.754.244 -2.198.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 39.509.085 116.210.997
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-401.429 429.132
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -401.429 429.132
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13,4 -22.055 -237.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.630.064 1.467.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.613 -902.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-424.613 -902.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.244.397 113.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
64.546 19.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.179.851 94.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.449.848 2.256.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.074.476 1.810.564
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.524.324 445.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.077.575 12.672.561
Alınan Faiz
1.762.793 2.188.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-93.089 -1.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
384.222 -53.314
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.323 -47.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -79.323 -26.824
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -20.890
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 463.545 -5.600
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.871.185 -12.432.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 8.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.338.108 -152.459.769
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.338.108 -152.459.769
Ödenen Faiz
-14.533.077 -18.672.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.739.684 2.374.070
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.945 67.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.721.739 2.441.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.629.038 12.187.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.907.299 14.629.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.876.054 14.615.753
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 495.148 632.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 46.684 352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 448.464 631.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.165.910 5.134.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.165.910 5.134.457
ARA TOPLAM
10.537.112 20.382.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.537.112 20.382.473
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 1.513.264 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 562.697.500 487.468.000
Maddi Duran Varlıklar
9 295.997 318.533
Taşıtlar
9 8.014 18.698
Mobilya ve Demirbaşlar
9 287.983 299.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.343 27.875
Bilgisayar Yazılımları
10 18.343 27.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
564.663.074 489.044.784
TOPLAM VARLIKLAR
575.200.186 509.427.257
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 17.138.738 13.305.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 7.143.103 6.601.399
Banka Kredileri
7.143.103 6.601.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 9.995.635 6.704.438
Banka Kredileri
6 9.995.635 6.704.438
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 2.273.622 1.029.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 482.024 417.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.791.598 611.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
272.586 257.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 251.794 241.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 16.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 627.118 917.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
627.118 917.963
ARA TOPLAM
20.312.064 15.510.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.312.064 15.510.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 244.146.504 230.346.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 28.000.618 30.309.360
Banka Kredileri
28.000.618 30.309.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 216.145.886 200.036.668
Banka Kredileri
216.145.886 200.036.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 288.170 167.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 288.170 167.712
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 346.780 5.315.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 346.780 5.315.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
244.781.454 235.828.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.093.518 251.339.619
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.106.668 258.087.638
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -103.903 -9.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -9.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -9.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.648.512 19.240.025
Net Dönem Karı veya Zararı
52.113.273 -61.888.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.106.668 258.087.638
TOPLAM KAYNAKLAR
575.200.186 509.427.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 41.912.757 -22.672.732 169.990.001 169.990.001
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.732 22.672.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -13.826 0 -61.888.537 -61.902.363 -61.902.363
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -61.888.537 -61.902.363 -61.902.363
Sermaye Arttırımı
150.000.000 150.000.000 150.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.243 -94.243 0 52.113.273 52.019.030 52.019.030
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 52.113.273 52.019.030 52.019.030
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.213.273 310.106.668 310.106.668
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.113.273 -61.888.537
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-94.243 -13.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -94.243 -13.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.243 -13.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.019.030 -61.902.363
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.019.030 -61.902.363
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815284
BIST