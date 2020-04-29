***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 6.114.683 6.811.879Satışların Maliyeti15 -2.648.777 -2.357.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.465.906 4.454.207Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.465.906 4.454.207Genel Yönetim Giderleri16 -1.328.883 -1.460.106Pazarlama Giderleri17 -142.320 -35.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 413.639 552.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -22.442 -53.069ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.385.900 3.457.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -219.030 -115.014FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.166.870 3.342.966Finansman Gelirleri19 5.809 0Finansman Giderleri19 -25.836.847 -15.818.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.664.168 -12.475.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.664.168 -12.475.692DÖNEM KARI (ZARARI)-23.664.168 -12.475.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 -23.664.168 -12.475.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.645.839 4.594.052Dönem Karı (Zararı)-23.664.168 -12.475.692Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.664.168 -12.475.692Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.757.474 17.367.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 25.950 26.029Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler579.040 844.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 152.183 128.782Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-28.952 22.990Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 455.809 692.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.788.903 16.376.615Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-47.944 557.957Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 25.836.847 15.818.658Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler219.030 115.014İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler219.030 115.014Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler144.551 5.795Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.508.679 266.485Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-432.847 -476.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-432.847 -476.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.529.314 415.287İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)105.456 428.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.423.858 -13.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler412.212 328.080Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)521.376 537.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-109.164 -209.687Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.601.985 5.158.688Alınan Faiz49.137 -564.636Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.283 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-906.977 -274.586Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.299 -69.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -14.499 -69.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.800 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -874.678 -205.535Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.023.484 -10.796.484Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.870.000 0Kredilerden Nakit Girişleri4.870.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.774.232 -7.037.830Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.774.232 -7.037.830Ödenen Faiz-4.119.252 -3.758.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.284.622 -6.477.018Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.945 12.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.269.677 -6.464.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.907.299 14.629.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 637.622 8.164.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 634.136 5.876.054Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 472.186 495.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 85 46.684İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 472.101 448.464Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 3.485.038 4.165.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 3.485.038 4.165.910ARA TOPLAM4.591.360 10.537.112TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.591.360 10.537.112DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 1.294.234 1.513.264Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 563.572.178 562.697.500Maddi Duran Varlıklar9 286.588 295.997Taşıtlar9 5.343 8.014Mobilya ve Demirbaşlar9 281.245 287.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 34.101 18.343Bilgisayar Yazılımları10 34.101 18.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR565.325.071 564.663.074TOPLAM VARLIKLAR569.916.431 575.200.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.070.000 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 4.070.000 0Banka Kredileri6 4.070.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 31.001.071 17.138.738İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 7.028.206 7.143.103Banka Kredileri7.028.206 7.143.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 23.972.865 9.995.635Banka Kredileri6 23.972.865 9.995.635Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.802.936 2.273.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 1.905.882 482.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.897.054 1.791.598Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar236.613 272.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 215.821 251.794Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 20.792 20.792Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 632.747 627.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler632.747 627.118ARA TOPLAM39.743.367 20.312.064TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.743.367 20.312.064UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 243.027.534 244.146.504İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 27.302.040 28.000.618Banka Kredileri27.302.040 28.000.618İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 215.725.494 216.145.886Banka Kredileri215.725.494 216.145.886Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 316.326 288.170Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 316.326 288.170Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 386.704 346.780İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 386.704 346.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.730.564 244.781.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.473.931 265.093.518ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar286.442.500 310.106.668Ödenmiş Sermaye14 300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 593.140 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -103.903 -103.903Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -103.903 -103.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.464.761 -42.648.512Net Dönem Karı veya Zararı-23.664.168 52.113.273TOPLAM ÖZKAYNAKLAR286.442.500 310.106.668TOPLAM KAYNAKLAR569.916.431 575.200.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Transferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.475.692 -12.475.692 -12.475.692Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -12.475.692 245.611.946 245.611.946Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Transferler52.113.273 -52.113.273 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.664.168 -23.664.168 -23.664.168Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -23.664.168 286.442.500 286.442.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-23.664.168 -12.475.692DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.664.168 -12.475.692Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-23.664.168 -12.475.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841225BIST