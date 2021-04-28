***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 6.253.356 6.114.683Satışların Maliyeti15 -2.253.654 -2.648.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.999.702 3.465.906Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.999.702 3.465.906Genel Yönetim Giderleri16 -1.728.214 -1.328.883Pazarlama Giderleri17 -40.342 -142.320Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 409.439 413.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -38.877 -22.442ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.601.708 2.385.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -14.292 -219.030FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.587.416 2.166.870Finansman Gelirleri19 0 5.809Finansman Giderleri19 -14.539.604 -25.836.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.952.188 -23.664.168Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.952.188 -23.664.168DÖNEM KARI (ZARARI)-11.952.188 -23.664.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21 -11.952.188 -23.664.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.467.575 4.645.839Dönem Karı (Zararı)-11.952.188 -23.664.168Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.952.188 -23.664.168Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.979.708 26.757.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 22.258 25.950Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler551.364 579.040Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 178.347 152.183Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -9.787 -28.952Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 382.804 455.809Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.382.080 25.788.903Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -157.524 -47.944Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 14.539.604 25.836.847Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 14.292 219.030İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14.292 219.030Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler13 9.714 144.551Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler281.830 1.508.679Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-506.393 -432.847İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-506.393 -432.847Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 580.685 1.529.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)705.062 105.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-124.377 1.423.858Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler207.538 412.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)168.933 521.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)38.605 -109.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.309.350 4.601.985Alınan Faiz158.225 49.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -5.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-534.644 -906.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -32.299Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -14.499Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -17.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -534.644 -874.678Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.777.950 -9.023.484Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.870.000Kredilerden Nakit Girişleri0 4.870.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9.761.654 -9.774.232Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9.761.654 -9.774.232Ödenen Faiz-14.539.604 -4.119.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.845.019 -5.284.622Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-96.208 14.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.941.227 -5.269.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.333.788 5.907.299DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.392.561 637.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.362.004 8.294.145Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 758.352 634.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 4.389 170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 753.963 634.594Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş GiderlerDiğer Dönen Varlıklar13 2.800.682 2.883.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.800.682 2.883.120ARA TOPLAM9.921.038 11.812.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.921.038 11.812.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 583.046 597.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 590.762.144 590.227.500Maddi Duran Varlıklar9 225.442 246.340Taşıtlar9 0 0Mobilya ve Demirbaşlar9 225.442 246.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 27.115 28.475Bilgisayar Yazılımları10 27.115 28.475Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR591.735.717 591.237.623TOPLAM VARLIKLAR601.656.755 603.049.652KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 110.274.892 100.239.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 110.274.892 100.239.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 8.887.176 8.413.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 8.887.176 8.413.116Banka Kredileri8.887.176 8.413.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0Banka Kredileri6 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 2.131.524 1.550.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 547.347 671.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.584.177 879.115Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar307.836 323.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 283.791 299.202Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 24.045 24.045Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 503.869 320.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler503.869 320.192ARA TOPLAM122.105.297 110.847.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.105.297 110.847.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 26.164.455 26.912.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 26.164.455 26.912.108Banka Kredileri26.164.455 26.912.108İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 414.177 380.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 414.177 380.419Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 286.300 271.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 286.300 271.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.864.932 27.563.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER148.970.229 138.410.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar452.686.526 464.638.714Ödenmiş Sermaye14 500.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 863.626 863.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -61.120 -61.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-36.316.462 9.464.761Net Dönem Karı veya Zararı-11.952.188 -45.781.223TOPLAM ÖZKAYNAKLAR452.686.526 464.638.714TOPLAM KAYNAKLAR601.656.755 603.049.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.113.273 -52.113.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.664.168 -23.664.168 -23.664.168Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -23.664.168 286.442.500 286.442.500Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714Transferler-45.781.223 45.781.223 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.952.188 -11.952.188 -11.952.188Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.952.188 0Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -11.952.188 452.686.526 452.686.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.952.188 -23.664.168DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.952.188 -23.664.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.952.188 -23.664.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931934BIST