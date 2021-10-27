***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 21.389.042 16.680.825 8.600.279 5.954.410Satışların Maliyeti15 -7.832.635 -7.398.837 -2.667.279 -2.234.400TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.556.407 9.281.988 5.933.000 3.720.010Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)13.556.407 9.281.988 5.933.000 3.720.010Genel Yönetim Gi -73.993.235 -7.037.236 -26.061.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769DÖNEM KARI (ZARARI)-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -20.333.367 -69.766.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.450.220 76.295.013Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 68.019 76.811Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.463.910 1.818.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 264.318 250.972Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 756.565 1.157.407Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler443.027 410.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.580.885 73.483.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -2.080.597 -509.457Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 29.661.482 73.993.235Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-628.604 814.530İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -628.604 814.530Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-33.990 100.932Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-406.599 -8.003.389Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.162.558 -469.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.162.558 -469.993Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 134.972 442.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)715.959 -531.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-580.987 974.367Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler620.987 -7.976.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)687.183 -6.770.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-66.196 -1.206.001Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.710.254 -1.474.995Alınan Faiz2.003.660 510.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -179.730 -5.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-885.852 -2.899.245Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri662 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 662Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.225 -34.549Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -41.235 -16.749Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -990 -17.800Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -844.289 -2.864.696Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI141.451.829 220.287.969Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.272.229 200.270.486Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri150.272.229 200.270.486İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 19.500.000Kredilerden Nakit Girişleri0 19.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.483.647 14.426.031Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.483.647 14.426.031Ödenen Faiz-6.336.753 -13.908.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.100.161 216.418.464Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-65.362 8.783.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.034.799 225.202.388DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.333.788 5.907.299DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 158.368.587 231.109.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 157.649.316 8.294.145Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 1.354.295 634.764İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 2.237 170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.352.058 634.594Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş GiderlerDiğer Dönen Varlıklar13 2.295.287 2.883.120İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 2.295.287 2.883.120ARA TOPLAM161.298.898 11.812.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.298.898 11.812.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 1.225.942 597.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 591.071.789 590.227.500Maddi Duran Varlıklar9 223.016 246.340Taşıtlar9 0 0Mobilya ve Demirbaşlar9 223.016 246.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 25.342 28.475Bilgisayar Yazılımları10 25.342 28.475Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR592.684.059 591.237.623TOPLAM VARLIKLAR753.982.957 603.049.652KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 156.405.950 100.239.645İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 156.405.950 100.239.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 8.413.116İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 0 8.413.116Banka Kredileri0 8.413.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0Banka Kredileri6 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 1.685.811 1.550.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 90.738 671.724İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.595.073 879.115Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar416.249 323.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 392.205 299.202Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 24.044 24.045Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 236.189 320.192İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler236.189 320.192ARA TOPLAM158.744.199 110.847.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.744.199 110.847.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 26.912.108İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 0 26.912.108Banka Kredileri0 26.912.108İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 391.734 380.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 391.734 380.419Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 269.448 271.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 269.448 271.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER661.182 27.563.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.135.855 863.626Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -61.120 -61.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -61.120 -61.120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-36.316.462 9.464.761Net Dönem Karı veya Zararı-20.333.367 -45.781.223TOPLAM ÖZKAYNAKLAR594.577.576 464.638.714TOPLAM KAYNAKLAR753.982.957 603.049.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.113.273 -52.113.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -69.766.619 -69.766.619 -69.766.619Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-69.766.619 -69.766.619 -69.766.619Sermaye Arttırımı200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -69.766.619 440.610.535 440.610.535Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.333.367 -20.333.367 -20.333.367Sermaye Arttırımı150.000.000 272.229 150.272.229 150.272.229Dönem Sonu Bakiyeler14 650.000.000 1.135.855 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 20.333.367 594.577.576 594.577.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-20.333.367 -69.766.619 -2.819.434 -24.615.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972949BIST