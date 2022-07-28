***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19.743.717 12.788.763 9.979.718 6.535.407Satışların Maliyeti-9.710.810 -5.165.356 -5.333.235 -2.911.703TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.032.907 7.623.407 4.646.483 3.623.704Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)10.032.907 7.623.407 4.646.483 3.623.704Genel Yönetim Giderleri-4.299.263 -3.000.674 -2.339.827 -1.272.460Pazarlama Giderleri-106.134 -76.248 -41.545 -35.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler639.444 548.735 186.650 139.296Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-211.705 -53.282 -32.840 -14.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.055.249 5.041.938 2.418.921 2.440.227Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.557.105 65.202 1.271.459 79.494FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.612.354 5.107.140 3.690.380 2.519.721Finansman Gelirleri9.926 3.173 819 3.173Finansman Giderleri-24.872 -22.624.246 -12.803 -8.084.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748DÖNEM KARI (ZARARI)7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.967.037 5.031.676Dönem Karı (Zararı)7.597.408 -17.513.933Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.597.408 -17.513.933Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.783.750 22.733.856Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 84.978 43.428Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,18 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler930.270 481.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 529.855 82.678Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.175 -23.510Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,16 357.240 422.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.065.993 22.267.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -1.090.865 -356.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 24.872 22.624.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -1.557.105 -65.202İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.557.105 -65.202Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-175.900 6.260Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.068.659 -365.254Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler123.242 -732.301İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)123.242 -732.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.113.716 -173.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-146.426 -364.152İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.260.142 190.245Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler831.701 540.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)407.223 497.491Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)424.478 43.463Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.882.317 4.854.669Alınan Faiz1.087.853 356.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -3.133 -179.730YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-377.155 -885.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 909Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-377.155 -41.965Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -377.155 -41.235Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -730Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -844.289Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -8.743.411Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 111.242.452Kredilerden Nakit Girişleri0 111.242.452Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -97.361.617Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -97.361.617Ödenen Faiz0 -22.624.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.589.882 -4.597.080Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-36.515 -67.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.553.367 -4.664.353DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.032.693 8.333.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.586.060 3.669.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.509.816 7.996.612Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 1.542.463 2.022.945İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 0 468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.542.463 2.022.477Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 1.786.135 1.980.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 1.786.135 1.980.943ARA TOPLAM19.838.414 12.000.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.838.414 12.000.500DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 3.392.663 1.835.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 729.303.000 729.303.000Maddi Duran Varlıklar9 556.846 261.613Taşıtlar9 0 0Mobilya ve Demirbaşlar9 556.846 261.613Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 23.593 26.649Bilgisayar Yazılımları10 23.593 26.649Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 137.970TOPLAM DURAN VARLIKLAR733.414.072 731.564.789TOPLAM VARLIKLAR753.252.486 743.565.289KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 0Banka Kredileri6 0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.336.580 2.222.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 635.717 782.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.700.863 1.440.721Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Kısa Vadeli Karşılıklar533.455 454.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 522.925 454.546Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 970.345 263.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler970.345 263.467ARA TOPLAM4.840.380 2.940.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.840.380 2.940.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 475.119 313.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 475.119 313.643Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 427.117 398.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 427.117 398.308TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER902.236 711.951TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.742.616 3.652.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar747.509.870 739.912.461Ödenmiş Sermaye14 650.000.000 650.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.135.855 1.135.855Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 61.077 61.077Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 61.077 61.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 61.077 61.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.562.860 -36.316.462Net Dönem Karı veya Zararı7.597.408 124.879.321TOPLAM ÖZKAYNAKLAR747.509.870 739.912.461TOPLAM KAYNAKLAR753.252.486 743.565.289Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-45.781.223 45.781.223 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -17.513.933 -17.513.933 -17.513.933Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -17.513.933 447.124.781 447.124.781Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 -36.316.462 124.879.321 739.912.462 739.912.462Transferler124.879.322 -124.879.322 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.597.408 7.597.408 7.597.408Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.597.408 7.597.408 7.597.408Dönem Sonu Bakiyeler14 650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 88.562.860 7.597.408 747.509.870 747.509.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048866BIST