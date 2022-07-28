***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 19:54
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19.743.717 12.788.763 9.979.718 6.535.407
Satışların Maliyeti
-9.710.810 -5.165.356 -5.333.235 -2.911.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.032.907 7.623.407 4.646.483 3.623.704
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
10.032.907 7.623.407 4.646.483 3.623.704
Genel Yönetim Giderleri
-4.299.263 -3.000.674 -2.339.827 -1.272.460
Pazarlama Giderleri
-106.134 -76.248 -41.545 -35.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
639.444 548.735 186.650 139.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-211.705 -53.282 -32.840 -14.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.055.249 5.041.938 2.418.921 2.440.227
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.557.105 65.202 1.271.459 79.494
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.612.354 5.107.140 3.690.380 2.519.721
Finansman Gelirleri
9.926 3.173 819 3.173
Finansman Giderleri
-24.872 -22.624.246 -12.803 -8.084.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.967.037 5.031.676
Dönem Karı (Zararı)
7.597.408 -17.513.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.597.408 -17.513.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.783.750 22.733.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 84.978 43.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
930.270 481.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 529.855 82.678
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.175 -23.510
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 357.240 422.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.065.993 22.267.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -1.090.865 -356.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 24.872 22.624.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.557.105 -65.202
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.557.105 -65.202
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-175.900 6.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.068.659 -365.254
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.242 -732.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
123.242 -732.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.113.716 -173.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.426 -364.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.260.142 190.245
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831.701 540.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
407.223 497.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
424.478 43.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.882.317 4.854.669
Alınan Faiz
1.087.853 356.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -3.133 -179.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-377.155 -885.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 909
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-377.155 -41.965
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -377.155 -41.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -844.289
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.743.411
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 111.242.452
Kredilerden Nakit Girişleri
0 111.242.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -97.361.617
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -97.361.617
Ödenen Faiz
0 -22.624.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.589.882 -4.597.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.515 -67.273
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.553.367 -4.664.353
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.032.693 8.333.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.586.060 3.669.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.509.816 7.996.612
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 1.542.463 2.022.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 0 468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.542.463 2.022.477
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.786.135 1.980.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.786.135 1.980.943
ARA TOPLAM
19.838.414 12.000.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.838.414 12.000.500
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 3.392.663 1.835.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 729.303.000 729.303.000
Maddi Duran Varlıklar
9 556.846 261.613
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 556.846 261.613
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 23.593 26.649
Bilgisayar Yazılımları
10 23.593 26.649
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
733.414.072 731.564.789
TOPLAM VARLIKLAR
753.252.486 743.565.289
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.336.580 2.222.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 635.717 782.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.700.863 1.440.721
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
533.455 454.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 522.925 454.546
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 970.345 263.467
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
970.345 263.467
ARA TOPLAM
4.840.380 2.940.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.840.380 2.940.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 475.119 313.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 475.119 313.643
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 427.117 398.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 427.117 398.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.236 711.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.742.616 3.652.828
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
747.509.870 739.912.461
Ödenmiş Sermaye
14 650.000.000 650.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 1.135.855 1.135.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 61.077 61.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 61.077 61.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 61.077 61.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.562.860 -36.316.462
Net Dönem Karı veya Zararı
7.597.408 124.879.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
747.509.870 739.912.461
TOPLAM KAYNAKLAR
753.252.486 743.565.289
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-45.781.223 45.781.223 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -17.513.933 -17.513.933 -17.513.933
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -17.513.933 447.124.781 447.124.781
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 -36.316.462 124.879.321 739.912.462 739.912.462
Transferler
124.879.322 -124.879.322 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.597.408 7.597.408 7.597.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.597.408 7.597.408 7.597.408
Dönem Sonu Bakiyeler
14 650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 88.562.860 7.597.408 747.509.870 747.509.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.597.408 -17.513.933 3.678.396 -5.561.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048866
BIST