***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - Şirket'in 2020 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi.3 - Şirket'in 2020 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,7 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.8 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadilinin onaya sunulması.10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere oybirliğiyle kabul edilmiştir.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır.3-2020 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oybirliğiyle onaylanmıştır.4-Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.6- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.250-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.7-Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oybirliğiyle seçilmiştir.8-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 27.500-TL olması oybirliğiyle kabul edilmiştir.9-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili oybirliğiyle onaylanmıştır.10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.11-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.12-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.13- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 1 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922608BIST