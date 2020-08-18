***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.08.2020 16:13
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28.07.2020 tarihinde açıklamış olduğumuz 30.06.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869686
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.088
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1.101
En Düşük
1.084
18:057,3827
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7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,8096
En Yüksek
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|: 13,2500
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|Önceki Kapanış
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8,7426
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|Önceki Kapanış
|: 6,52
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6,75
En Düşük
6,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
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|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3787
|% -0,07
|
|Euro
|8,7975
|8,8089
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7235
|9,7723
|% 0,91
|
|Frank
|8,1314
|8,1803
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.004
|2.004
|18,79
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,81
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,04
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