***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28.07.2020 tarihinde açıklamış olduğumuz 30.06.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869686BIST