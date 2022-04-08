***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.04.2022 17:33
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aysel Ölçen Aydıner Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özlem Bağdatlı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Cengaver Yıldızgöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Aysel Ölçen Aydıner Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Cemal Hakan Akkuş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Cemal Hakan Akkuş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Özlem Bağdatlı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018455
BIST
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|ISKUR
|1.055.990,00
|1.055.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.563.631
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,44
|20.813.342
|% 9,95
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|CANTE
|27,44
|79.770.590
|% 9,94
|
|SUMAS
|81,30
|812.416
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.575.541
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|1.427.489
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,30
|36.792.761
|% -6,37
|
|DERIM
|4,70
|19.229.602
|% -6,00
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|SODSN
|29,16
|530.972
|% -5,45
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|GARAN
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|% 5,47
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|ASELS
|27,90
|4.247.436.269
|% 6,90
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|THYAO
|35,32
|3.422.233.894
|% -0,84
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|AKBNK
|8,50
|2.145.027.076
|% 5,72
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|YKBNK
|4,67
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|% 6,38
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|EKGYO
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|1.337.071.795
|% 2,34
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|YKBNK
|4,67
|1.978.940.600
|% 6,38
|
|ODAS
|2,24
|944.985.536
|% 6,16
|
|GARAN
|13,30
|5.547.755.869
|% 5,47
|
|KARSN
|5,79
|1.915.769.812
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7540
|14,7628
|% 0,18
|
|Euro
|16,0535
|16,0648
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,1615
|19,2576
|% -0,21
|
|Frank
|15,7376
|15,8324
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9214
|3,9411
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|10,62
|
|Altın Gr.
|923
|923
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,08
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|B. Petrol
|101
|101
|0,74
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 31 artarak (% 2.05 ) 2, 656
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