***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 16:59
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Ziraat Bankasından kullanılmış olan 32.500.208 Euro ana para bakiyesi olan kredi kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882194
BIST
16:471.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:477,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:479,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0153
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:47487,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 487,61
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:47
|DAGHL
|17,71
|35.878.393
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.448.484
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.636.523
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.834.177
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.079.326
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|1.003.894.519
|% 1,04
|
|PETKM
|4,74
|877.639.088
|% 0,85
|
|GARAN
|7,14
|745.148.750
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|591.559.613
|% 5,78
|
|KERVT
|7,71
|525.023.269
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,83
|591.559.613
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|504.595.892
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|518.277.429
|% 8,81
|
|TSKB
|1,27
|337.789.569
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,94
|391.530.001
|% 0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9307
|7,9353
|% 0,04
|
|Euro
|9,3039
|9,3113
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2262
|10,2774
|% 0,09
|
|Frank
|8,6672
|8,7194
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,07
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,86
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
16:57GEDZA
Yüzde 6.56 oranında artışla 19.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 386 adet işlem
-
16:56ETYAT
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 189 adet işlem
-
16:55ALCTL
Yüzde 8.46 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 047, 438 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
-
16:53AVTUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 060 adet işlem