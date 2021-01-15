***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 16:45
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2020 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 2.317.209 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902642
BIST
18:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,34
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:007,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1220
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:009,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0847
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:00442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,85
|Açılış
|: 442,39
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.478.033
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.285
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.180.261
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,30
|2.021.871.252
|% 5,25
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|THYAO
|13,28
|1.674.829.178
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|TSKB
|1,89
|821.756.632
|% 1,07
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,60
|541.085.783
|% -2,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4794
|7,4829
|% 1,66
|
|Euro
|9,0447
|9,0530
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,1397
|10,1905
|% 0,88
|
|Frank
|8,3764
|8,4268
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9878
|1,9978
|% 1,59
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|