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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2022 16:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında  Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 1.772.788 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993074


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DMSAS 11,26 89.472.136 % 9,96  
KRDMA 11,49 230.241.929 % 9,95  
KRDMB 11,49 109.777.177 % 9,95  
EMNIS 23,90 1.062.188 % 9,94  
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Riyal 3,6363 3,6546 % -0,77  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 0,23  
Altın Gr. 802 802 -6,59  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,28  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,02  
B. Petrol 84,27 84,27 0,55  
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