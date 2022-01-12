***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 16:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 1.772.788 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993074
BIST
17:592.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,74
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:5913,6280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1789
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5232
17:5915,5780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1217
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4540
17:59801,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -7,55
|Açılış
|: 801,17
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
792,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOBUR
|118,80
|28.771.653
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|89.472.136
|% 9,96
|
|KRDMA
|11,49
|230.241.929
|% 9,95
|
|KRDMB
|11,49
|109.777.177
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.062.188
|% 9,94
|
|KRSTL
|4,10
|76.118.022
|% -9,89
|
|GEDZA
|19,19
|45.831.186
|% -9,05
|
|MMCAS
|3,38
|407.782
|% -7,90
|
|BALAT
|8,24
|324.226
|% -7,42
|
|PENTA
|332,50
|41.827.300
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,08
|7.103.070.902
|% 3,48
|
|SISE
|15,20
|3.493.232.641
|% 2,98
|
|THYAO
|26,86
|2.757.223.139
|% -0,15
|
|EREGL
|31,68
|2.504.874.465
|% -0,25
|
|GARAN
|11,86
|1.908.896.430
|% 0,68
|
|KRDMD
|13,08
|7.103.070.902
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,89
|1.660.043.979
|% 3,73
|
|SISE
|15,20
|3.493.232.641
|% 2,98
|
|GARAN
|11,86
|1.908.896.430
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,39
|375.153.870
|% 0,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6193
|13,6280
|% -1,30
|
|Euro
|15,5565
|15,5780
|% -0,78
|
|Sterlin
|18,6839
|18,7776
|% -0,35
|
|Frank
|14,8474
|14,9369
|% -0,21
|
|Riyal
|3,6363
|3,6546
|% -0,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,23
|
|Altın Gr.
|802
|802
|-6,59
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,55
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem