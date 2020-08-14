***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 20.000.000 13.333.333,320 66,66666 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 8.182.222 5.454.814,670 66,66666 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 NâmaC Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 271.817.778 181.211.852,010 66,66666 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 200.000.000,000 66,66666Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Kurul'un 13 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869211BIST