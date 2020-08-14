***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.08.2020 19:51
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 20.000.000 13.333.333,320 66,66666 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 8.182.222 5.454.814,670 66,66666 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma
C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 271.817.778 181.211.852,010 66,66666 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 300.000.000 200.000.000,000 66,66666
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı Kurul'un 13 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869211
BIST