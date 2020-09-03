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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.09.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasa Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 20.000.000 13.333.333,320 66,66666 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Grubu, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00042
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 8.182.222 5.454.814,670 66,66666 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Grubu, TSGY3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00059
C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 271.817.778 181.211.852,010 66,66666 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Grubu, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00067 223.530,614

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 300.000.000 200.000.000,000 66,66666 223.530,614

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.09.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması kapsamnında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL tutarındaki nominal değerli paylar 03.09.2020 - 04.09.2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873189


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Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
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