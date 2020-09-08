***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 20.000.000 13.333.333,320 66,66666 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Grubu, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00042B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 8.182.222 5.454.814,670 66,66666 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Grubu, TSGY3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00059C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 271.817.778 181.211.852,010 66,66666 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Grubu, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00067 223.530,614Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 300.000.000 200.000.000,000 66,66666 223.530,614Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 20.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 19.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarDaha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 18 Ağustos – 1 Eylül 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 223.530,614 TL nominal değerli paylar 3 – 4 Eylül 2020 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı işlemi tamamlanmıştır.Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2020 tarihli toplantısında• Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,• Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874062BIST