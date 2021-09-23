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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.09.2021 17:34



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 33.333.333,32 9.999.999,996 30,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Grubu, TSGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00075
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 13.637.036,67 4.091.111,001 30,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Grubu, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00083
C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 453.029.630,01 135.908.889,003 30,00000 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Grubu, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00091 120.453,78

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 500.000.000 150.000.000,000 30,00000 120.453,780

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.09.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") açıklandığı üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alım (rüçhan) hakları, 01.09.2021 ile 15.09.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli paylar 20.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da tamamen satılmıştır.
Sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.09.2021 tarihli toplantısında aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL nominal değerli payların yeni pay alma hakları, 01 Eylül – 15 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL nominal değerli paylar 20 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da tamamen satılarak sermaye artırımı tamamlanmış olup, sermaye artırımının tamamlanması üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu
(i) Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin işbu karar ekinde yer verilen yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuruda bulunulmasına ve Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve,
(ii) Sermaye artırımının tamamlanması sonrası gerekli her türlü iş ve işlemin ilgili merciler nezdinde yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
oy birliğiyle karar vermiştir.
Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 01 Eylül 2021 ve 15 Eylül 2021 tarihlerinde toplam 149.879.549,260 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 120.453,780 TL nominal değerli payların 20 Eylül 2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 392.679,313 TL fon girişi sağlanmıştır.
Böylece sermaye artırımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 150.272.228,573 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965017


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