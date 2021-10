***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 43333333.316 TRY 6,67 Yönetim İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 17728147.671 TRY 2,73 Yönetim İmtiyazı İşlem GörmüyorC Hamiline 1,00 TRY 588938519.013 TRY 90,6 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURLAN EROL Genel Müdür Bankacı - Anavarza Otelcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiCENGAVER YILDIZGÖZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Anavarza Otelcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971279BIST