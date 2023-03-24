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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.03.2023 15:56
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SEYİT HÜSEYİN GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Direktör Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Direktör Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
İLKAY GÜNEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
CEMAL HAKAN AKKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Bilirkişi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127757


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Yarım 4.035 4.079 -2,00  
Çeyrek 2.017 2.039 -1,00  
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Gümüş Gr. 14,19 14,21 0,06  
B. Petrol 74,47 74,47 -1,44  
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