***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 14:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09.04.2010 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. ANA PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198584
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0905
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1263
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,42
|Açılış
|: 1.618,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|572,40
|197.584.291
|% 9,99
|
|AKCNS
|182,00
|389.447.573
|% 4,78
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AKGRT
|7,68
|252.322.246
|% -1,54
|
|AGYO
|7,63
|28.934.689
|% 1,33
|
|AKENR
|6,15
|238.353.046
|% 1,99
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ALARK
|128,50
|1.678.142.250
|% 3,80
|
|AKSA
|100,90
|978.710.305
|% -1,75
|
|AFYON
|16,57
|688.691.235
|% 2,66
|
|AEFES
|109,90
|432.318.899
|% 3,97
|
|AKBNK
|34,48
|4.450.301.357
|% 3,05
|
|ASELS
|41,54
|3.247.064.766
|% 1,81
|
|DOHOL
|13,93
|1.068.132.107
|% 4,27
|
|ENKAI
|35,06
|1.631.399.524
|% 0,69
|
|CIMSA
|40,44
|1.800.249.584
|% -2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4663
|27,4729
|% 0,33
|
|Euro
|28,8627
|28,8822
|% -0,44
|
|Sterlin
|33,1906
|33,3570
|% -0,32
|
|Frank
|29,7893
|29,9687
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-17,22
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,97
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
|
|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,79
|-0,76
|
|B. Petrol
|91,14
|91,14
|-1,06
|