***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takibenDenetim Komitesi üyeliklerine Sayın Aysel Ölçen Aydıner (Başkan), Sayın Cemal Hakan Akkuş (Üye),Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Aysel Ölçen Aydıner (Başkan), Sayın Özlem Bağdatlı (Üye), Sayın İlkay Güneş (Üye), Sayın Cengaver Yıldızgöz (Üye),Riskin Erken Erken Saptanması Komite üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Özlem Bağdatlı (Üye),Yönetim Kurulu kararıyla seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127755BIST