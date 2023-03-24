***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.03.2023 15:55
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takiben
Denetim Komitesi üyeliklerine Sayın Aysel Ölçen Aydıner (Başkan), Sayın Cemal Hakan Akkuş (Üye),
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Aysel Ölçen Aydıner (Başkan), Sayın Özlem Bağdatlı (Üye), Sayın İlkay Güneş (Üye), Sayın Cengaver Yıldızgöz (Üye),
Riskin Erken Erken Saptanması Komite üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Özlem Bağdatlı (Üye),
Yönetim Kurulu kararıyla seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127755
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|1.138.819.696
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|KOZAL
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|% 4,84
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|Alış
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|Sterlin
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|23,3646
|% -0,28
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|20,8230
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|5,0866
|% 0,20
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|Alış
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|1.985
|1.985
|-8,28
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|Altın Gr.
|1.217
|1.217
|-2,75
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|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
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|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
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|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
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|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
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|Gümüş Gr.
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|14,21
|0,06
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|74,47
|74,47
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