***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2024 16:04
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takiben
Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Ali Hepşen (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Seyit Hüseyin Gürel (Üye), Sayın İlkay Güneş (Üye), Sayın Cengaver Yıldızgöz (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Seyit Hüseyin Gürel (Üye),
Yönetim Kurulu kararıyla seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264318
BIST