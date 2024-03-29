***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takibenDenetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Ali Hepşen (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Seyit Hüseyin Gürel (Üye), Sayın İlkay Güneş (Üye), Sayın Cengaver Yıldızgöz (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Sayın Cemal Hakan Akkuş (Başkan), Sayın Seyit Hüseyin Gürel (Üye),Yönetim Kurulu kararıyla seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264318BIST