***TSKB* *ARZUM* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
17.12.2020 08:01
***TSKB******ARZUM******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893583
BIST
12:311.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:317,7572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:319,4989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:31468,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,16
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TDGYO
|13,89
|4.602.498
|% 9,98
|
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.003.169
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,30
|9.839.863
|% 9,21
|
|NIBAS
|75,65
|12.818.539
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,40
|6.339.923
|% -9,31
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,78
|913.197.924
|% 0,62
|
|THYAO
|12,86
|844.816.695
|% 1,34
|
|PGSUS
|70,15
|723.049.755
|% 3,16
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|SISE
|7,17
|518.543.227
|% 0,56
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,07
|231.919.502
|% 0,49
|
|KLGYO
|2,78
|304.031.885
|% 2,58
|
|ODAS
|4,02
|442.582.889
|% -0,99
|
|ALBRK
|2,01
|189.560.938
|% 3,61
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7527
|7,7582
|% -0,57
|
|Euro
|9,4910
|9,4981
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4898
|10,5424
|% -0,09
|
|Frank
|8,7452
|8,7978
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0603
|2,0707
|% -0,67
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,33
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|12,63
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|6,11
|
|Çeyrek
|749
|766
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|