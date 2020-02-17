***TSKB* *ATLAS* *TSK* *GUSGR* *AKSA* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.02.2020 09:08
***TSKB******ATLAS******TSK******GUSGR******AKSA******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTY, AKSA, ATLAS, GUSGR, TSK, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819357
BIST
16:20121.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 856,15
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
16:206,0496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
16:206,5576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
16:20307,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 307,82
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,22
|73.246.536
|% 19,11
|
|TSPOR
|5,44
|238.681.050
|% 16,74
|
|GSRAY
|3,34
|773.954.274
|% 15,97
|
|GUBRF
|17,97
|314.102.533
|% 15,12
|
|AVGYO
|2,04
|40.797.119
|% 12,09
|
|ERBOS
|24,80
|17.559.669
|% -9,75
|
|HUBVC
|39,80
|50.761.614
|% -7,83
|
|QNBFB
|49,00
|1.611.360
|% -7,28
|
|QNBFL
|143,00
|2.703.802
|% -7,14
|
|ARSAN
|4,95
|10.020.340
|% -6,78
|
|ASELS
|29,24
|1.722.544.001
|% 0,55
|
|THYAO
|15,27
|1.598.815.690
|% 2,55
|
|GSRAY
|3,34
|773.954.274
|% 15,97
|
|ODAS
|2,28
|650.304.322
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,40
|429.937.828
|% 2,18
|
|ODAS
|2,28
|650.304.322
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,34
|773.954.274
|% 15,97
|
|KRDMD
|2,97
|336.004.468
|% 2,41
|
|THYAO
|15,27
|1.598.815.690
|% 2,55
|
|KARSN
|1,92
|202.060.288
|% -2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8547
|7,8941
|% -0,27
|
|Frank
|6,1388
|6,1758
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6090
|1,6170
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,91
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.078
|-3,03
|
|Yarım
|980
|1.005
|-1,46
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|-0,16
|