***TSKB* *BORLS* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 11:02
***TSKB******BORLS******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BORLS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borlease Otomotiv A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206549
BIST
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16:407.965
En Düşük
|Değişim
|: -1,82%
|| -147,87
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:4027,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1158
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:4029,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2018
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:401.718,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.718,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:38
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|120.037.890
|% -9,77
|
|AVGYO
|7,04
|38.704.542
|% -9,51
|
|ESCAR
|182,00
|134.322.628
|% -9,41
|
|HATSN
|65,50
|248.690.875
|% -8,90
|
|THYAO
|223,10
|5.316.717.719
|% 0,41
|
|KOZAL
|27,86
|5.180.337.762
|% 1,90
|
|BRSAN
|911,70
|4.218.899.880
|% -8,22
|
|TUPRS
|141,30
|4.080.453.830
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,55
|3.367.948.877
|% 5,07
|
|EKGYO
|7,51
|1.826.444.580
|% -1,70
|
|ZOREN
|6,24
|1.416.977.935
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,86
|5.180.337.762
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,36
|1.017.705.748
|% -5,36
|
|ODAS
|12,94
|1.866.448.056
|% -3,43
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8745
|27,8799
|% 0,42
|
|Euro
|29,3900
|29,4011
|% 0,67
|
|Sterlin
|33,8211
|33,9908
|% 0,63
|
|Frank
|30,7692
|30,9546
|% 0,40
|
|Riyal
|7,4126
|7,4498
|% 0,46
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-15,58
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.582
|11.664
|237,00
|
|Yarım
|5.809
|5.855
|120,00
|
|Çeyrek
|2.895
|2.927
|59,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|-0,36
|