***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar17/08/2022 ve 02/09/2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 04/10/2022 tarihli işlemlere kadar uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin, 21/09/2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064287BIST