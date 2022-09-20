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***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

20.09.2022 17:36
***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

17/08/2022 ve 02/09/2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı üzere Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 04/10/2022 tarihli işlemlere kadar uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirlerinin, 21/09/2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere kaldırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064287


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