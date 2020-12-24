***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.12.2020 18:20
***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Hüseyin YÜCEL
13182545
Didem YÜCEL
13137646
Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/06/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894809
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0510
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0817
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
18:05458,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,71
|Açılış
|: 458,33
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5813
|7,5895
|% -0,67
|
|Euro
|9,2389
|9,2485
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,2387
|10,2901
|% -0,50
|
|Frank
|8,4771
|8,5282
|% -1,10
|
|Riyal
|2,0153
|2,0255
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,93
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,94
|50,94
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
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17:58RHEAG
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
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17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem