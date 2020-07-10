***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:52
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858907
BIST
14:38113.570
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -2.223,99
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:386,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 42,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 42,3500
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:387,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:384,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,01
|Açılış
|: 4,13
|
|Önceki Kapanış
|: 4,12
|
4,15
En Düşük
4,08
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.993.845
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.021.040
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|5.896.220
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.584.406
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|15.536.305
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,69
|44.750.441
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,07
|943.364.922
|% -4,17
|
|TRKCM
|4,55
|784.958.802
|% -1,73
|
|SISE
|6,21
|705.930.212
|% -2,66
|
|GARAN
|7,79
|691.358.706
|% -1,52
|
|THYAO
|11,53
|573.995.050
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,07
|943.364.922
|% -4,17
|
|ZOREN
|2,47
|421.513.566
|% -1,98
|
|TRKCM
|4,55
|784.958.802
|% -1,73
|
|KRDMD
|2,98
|431.320.835
|% -3,56
|
|ODAS
|2,63
|374.021.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6362
|8,6795
|% 0,12
|
|Frank
|7,2648
|7,3086
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,44
|
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