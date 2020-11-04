***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2020 12:52
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886069
BIST
15:461.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,41
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
15:468,4381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0269
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
15:469,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0542
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
15:46517,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,38
|Açılış
|: 517,33
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PKENT
|715,10
|142.305
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|95.597
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|29.733.327
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|62.889.028
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|26.455.808
|% 9,99
|
|EMNIS
|15,80
|485.392
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|4.006.230
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|183.319
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|3.599.901
|% -9,95
|
|BRKO
|1,44
|2.205.023
|% -9,43
|
|GARAN
|6,96
|2.393.646.913
|% 0,14
|
|THYAO
|9,78
|1.129.634.017
|% 2,73
|
|KRDMD
|3,39
|1.046.043.087
|% 3,67
|
|SISE
|6,48
|863.623.063
|% 1,25
|
|TSKB
|2,14
|820.520.045
|% -6,96
|
|TSKB
|2,14
|820.520.045
|% -6,96
|
|GARAN
|6,96
|2.393.646.913
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,39
|1.046.043.087
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,33
|599.626.319
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|328.638.872
|% 1,17
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4333
|8,4381
|% 0,32
|
|Euro
|9,8863
|9,8956
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,9548
|11,0097
|% 0,39
|
|Frank
|9,2091
|9,2645
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2421
|2,2534
|% 0,36
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,49
|
|Altın Gr.
|517
|517
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.434
|3.486
|-41,00
|
|Tam
|3.412
|3.498
|-39,88
|
|Yarım
|1.649
|1.692
|-19,29
|
|Çeyrek
|827
|846
|-9,65
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,67
|40,67
|0,96
|